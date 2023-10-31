الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير النقل يكشف تفاصيل وموعد معرض النقل الذكي TRANSMEA2023

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن وزارة النقل أتمت الاستعدادات لإطلاق فاعليات الدورة الخامسة المؤتمر الصحفي لمعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 خلال الفترة من ٥ - ٨ نوفمبر، والذي سوف يكون هذا العام تحت شعار توطين صناعة النقل في مصر.

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اليوم.. الإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023

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وأكد وزير النقل خلال كلمته المؤتمر الصحفي للإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023، العمل على توطين صناعة النقل في مصر، مشيرًا إلى أنه يوجد 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة لتوطين صناعة النقل في مصر.

وأوضح وزير النقل أن المعرض يعتبر منصة عالمية بحضور وزراء النقل العرب وسفراء الدول والمؤسسات الدولية  وأنه يقام المعرض في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل.

وأوضح وزير النقل أنه تقوم وزارة النقل بخطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من طرق وكباري وسكة حديد والمترو والموانئ وجميع القطاعات باستثمارات تصل إلى ٢ تريليون جنيه.

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