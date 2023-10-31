الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير النقل يعلن موعد تشغيل مورونيل شرق النيل والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

بوابة الوفد الإلكترونية

اكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في كلمته بالمؤتمر الصحفي للاعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 أنه سيتم عرض مشروعات جديدة في المعرض ويشمل جناح وزارة النقل قيام الرئيس السيسي بالاذن التشغيل التجريبي لبعض المشروعات كمورونيل شرق النيل والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو أحد ابراج شبكة الإشارات الجاري تحديثها في السكك الحديدية .

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وزير النقل يكشف تفاصيل وموعد معرض النقل الذكي TRANSMEA2023

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وزير النقل يُجري جولة تفقدية بميناء دمياط البحري لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها

كما يمشل عقد لقاء على المائدة المستديرة مع الشركات العالمية التي تتعاون مع الوزارة في توطين الصناعة أو تنفيذ المشروعات الكبرى.

واوضح الوزير أن المعرض يتضمن ورش عمل تخصصية وتوقيع مذكرات تفاهم وتعاقدات مع كبرى الشركات العالمية التي تتعاون مع الوزارة .

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الجريدة الورقية