وزير النقل يعلن موعد تشغيل مورونيل شرق النيل والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

اكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في كلمته بالمؤتمر الصحفي للاعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 أنه سيتم عرض مشروعات جديدة في المعرض ويشمل جناح وزارة النقل قيام الرئيس السيسي بالاذن التشغيل التجريبي لبعض المشروعات كمورونيل شرق النيل والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو أحد ابراج شبكة الإشارات الجاري تحديثها في السكك الحديدية .

كما يمشل عقد لقاء على المائدة المستديرة مع الشركات العالمية التي تتعاون مع الوزارة في توطين الصناعة أو تنفيذ المشروعات الكبرى.

واوضح الوزير أن المعرض يتضمن ورش عمل تخصصية وتوقيع مذكرات تفاهم وتعاقدات مع كبرى الشركات العالمية التي تتعاون مع الوزارة .