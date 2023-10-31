توقعات بانخفاض الذهب خلال الفترة المقبلة لهذا السبب.. تفاصيل

يترقب الآلآف من المواطنين توقعات أسعار الذهب، باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار بالنسبة للطبقات المتوسطة، فضلًا عن تجميد ملايين المصريين مدخراتهم في مشغولات ذهبية بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها أسواق العملة خلال السنوات الأخيرة.

وحلل العديد من الخبراء أسباب الاضطرابات التي شهدتها أسواق الذهب مؤخرًا إلى أسباب عالمية كالحروب التي تشهدها المنطقة والتي كان آخرها ما يحدث في فلسطين الجريحة، فضلًا عن أسباب محلية مثل تزايد الإقبال وغيره.

ويرجع العديد من المراقبين أسباب انخفاض أسعار الذهب على مدار الأسبوع الحالي هو تخفيض البنك المركزي القيود وتذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، وهو ما قلل الطلب على الدولار في السوق للتعامل به، وبدوره انخفضت قيمته وانخفض سعر الذهب الذي يتم تحديده بناء على أسعار الدولار.

أزمات المنطقة

من جهته توقع الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئؤن صناعة الذهب، انخفاض أسعار الذهب في الفترة المقبلة، قائلا: “نتوقع استقرار الذهب، وأن حل مشكلات المنطقة سيكون لها تأثير إيجابي على الأسعار”.

وأشار فرج، في مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية، أن استمرار الحرب في قطاع غزة أو تصاعدها سيؤثر أسعار الذهب عالميًا، وهو ما ينعكس على سعر الذهب في مصر.

انخفاض أسعار الذهب عالميًا

وعن أسعار الذهب عالميًا فيعكس سعر الذهب انخفاضه خلال اليوم إلى منطقة 1990 دولارًا ويرتفع إلى قمة يومية جديدة خلال الجزء الأول من الجلسة الأوروبية ومع ذلك، لا يزال المعدن الثمين أقل من مستوى 2000 دولار.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، ولا يزال الاقتصاد الأمريكي مرنًا ولا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%، وهو ما من شأنه أن يسمح للبنك المركزي الأمريكي بالتمسك بموقفه المتشدد.