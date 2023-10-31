أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار المشغولات الذهبية “سعر الذهب” خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2575 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

واستقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2575 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2942 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2697 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2207 جنيهات، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1716 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1471 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1113 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 20600 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2007 دولارات للأوقية.