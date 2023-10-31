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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 31-10-2023

الذهب
الذهب

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، حالة من الأستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31-10-2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية 2570 جنيها للجرام، في حين انخفضت الأونصة العالمية في البورصة عند 1969 دولار لتهبط دون 2000 دولار.

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في سوق الصاغة

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أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2937 جنيها.

عيار 21 يسجل 2570 جنيها.

عيار 18 يسجل 2200 جنيها.

الجنيه الذهب 20560 جنيه.

أسعار الذهب عالمياً 

عادت أسعار الذهب إلى الانخفاض مع بداية الأسبوع وذلك بعد الأداء القياسي خلال الأسبوع الماضي وتخطي الذهب للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، يأتي تراجع الذهب اليوم كتصحيح سلبي قبل أسبوع مليء بالأحداث على رأسها اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة.

يتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1996 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7% حيث سجل أدنى مستوى أمس عند 1990 دولار للأونصة ليفقد 16 دولار من سعر الأونصة.

يأتي هذا بعد ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، ليسجل أعلى مستوى منذ منتصف شهر مايو الماضي عند 2009 دولار للأونصة.

الأسبوع الماضي شهد ارتفاع أعلى من المتوقع في بيانات النمو الأمريكية عن الربع الثالث، بالإضافة إلى ارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار سياسة البنك الفيدرالي بالحفاظ على الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

تنتظر أسواق الذهب هذا الأسبوع صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي بداية من بيانات أداء القطاع الصناعي مروراً باجتماع البنك الفيدرالي يوم الأربعاء القادم، وختاماً مع تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة.

التغير في الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأونصة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو، مع بحث المستثمرين عن الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط.

وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولار في السادس من أكتوبر، أي قبل يوم واحد من هجوم حماس على إسرائيل. ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية ثمانية بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر 2022.

بحلول الساعة 0306 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1994.15 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2003.60 دولار.

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آخر تحديث لأسعار الذهب في التعاملات المسائية

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية بالبنوك اليوم الإثنين 30-10-2023
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