رسميا.. ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب على مستوى العالم ، خلال حفل جوائز مجلة فرانس فوتبول 2023.

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تفوق ميسي على النجم الهولندي إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحصد ميسي الجائزة بعدما قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم الأخيرة قطر 2022 ، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

ويتصدر ميسى قائمة الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 7 مرات خلال مسيرته الكروية خلال أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021 .

ويُعد هو اللاعب الوحيد في التاريخ، الذي فاز بالكرة الذهبية 4 مرات متتالية، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012.

وأصبح النجم الأرجنتيني أكثر لاعب حصولًا على جائزة الكرة الذهبية بـ 7 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 5 مرات.



كما أصبح أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية وهو يلعب لفريق غير أوروبي، في ظل تواجده حاليًا مع إنتر ميامي في أمريكا الشمالية، وهو الإنجاز الذي ام يتحقق من قبل.



بجانب اصبحت الأرجنتين أكثر بلد تحقيقًا لتلك الجائزة بـ عدد 8 مرات في التاريخ، جميعهم له، متفوقًا على فرنسا وألمانيا والبرتغال التي حققت كل منهم 7 مرات.



يُعقد حفل الكرة الذهبية سنويًا ويُنظم بواسطة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ويجمع بين نجوم كرة القدم ومحبيها من مختلف أنحاء العالم لتكريم الأفضل والأبرز في هذه الرياضة الشهيرة.















