البالون دور 2023..ميسي يصل لـ حفل الكرة الذهبية رفقة أسرته

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريك الى مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس إستعدادًا لانطلاق حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

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و يُعقد حفل الكرة الذهبية سنويًا ويُنظم بواسطة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ويجمع بين نجوم كرة القدم ومحبيها من مختلف أنحاء العالم لتكريم الأفضل والأبرز في هذه الرياضة الشهيرة.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبا، يتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي والذى يعد الأبرز لحصد الجائزة للمرة الثامنة في التاريخ، وإيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

والجدير بالذكر أن ميسى يتصدر قائمة الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 7 مرات خلال مسيرته الكروية خلال أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021.