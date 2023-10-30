الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البالون دور 2023..ميسي يصل لـ حفل الكرة الذهبية رفقة أسرته

ميسي وعائلته
ميسي وعائلته

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريك الى مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس إستعدادًا لانطلاق حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم  لعام 2023.

إقرأ أيضًا..

txt

مارتينيز خلال حفل الكرة الذهبية: أعتذر للأشخاص الذين يعيشون في عصر ميسي

txt

أرقام تاريخية تنتظر ميسي حال الفوز بـ الكرة الذهبية

و يُعقد حفل الكرة الذهبية سنويًا ويُنظم بواسطة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ويجمع بين نجوم كرة القدم ومحبيها من مختلف أنحاء العالم لتكريم الأفضل والأبرز في هذه الرياضة الشهيرة.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبا، يتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي والذى يعد الأبرز لحصد الجائزة للمرة الثامنة في التاريخ، وإيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

والجدير بالذكر أن ميسى يتصدر قائمة الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 7 مرات خلال مسيرته الكروية خلال أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021.

مواد متعلقة

مشوار ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي قبل حفل الكرة الذهبية 2023

ميسي الأوفر حظًا للتتويج بالكرة الذهبية

ميسي يتحدث عن تتويج بنزيما بالكرة الذهبية

جوارديولا يدعم ميسي قبل حفل الكرة الذهبية

ميسي يواصل التوهج وتحقيق الأرقام القياسية مع الأرجنتين

لاعب باراجواي يُثير الجدل بتصرف غير أخلاقي مع ميسي

غموض حول مشاركة ميسي أمام باراجواي بتصفيات المونديال

كواليس جديدة عن ميسي مع إنتر ميامي قبل الإنضمام لمعسكر الأرجنتين

الجريدة الورقية