مارتينيز خلال حفل الكرة الذهبية: أعتذر للأشخاص الذين يعيشون في عصر ميسي

أعرب إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني عن رغبته في تحقيق مواطنه ليونيل ميسي للكرة الذهبية الثامنة في مسيرته الكروية.

ومن المقرر أن يُعلن مساء اليوم عن الفائز بالكرة الذهبية، والتي تشهد المنافسة قوة كبيرة بين ميسي والنرويجي إرلينج هالاند، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها الثنائي خلال الموسم الجاري.

وأعتذر مارتينيز للاعبين الذين تواجدوا في عصر ميسي خلال تصريحات نقلتها شبكة "TyC Sports" الأرجنتينية، حيث أكد أن جائزة الكرة الذهبية يتم منحها للاعب الأفضل في العالم، لذا فكان على ليو الفوز بها 25 مرة.

تصريحات مارتينيز

تحدث إيميليانو مارتينيز في تصريحات نشرتها : "الجائزة تُمنح لأفضل لاعب في العالم، إذا كان على ليو الفوز بها 25 مرة، فأنا أعتذر للأشخاص الذين يعيشون في عصره".

وتابع: "أن يكون ميسي زميلي في الفريق فهذا شرف كبير، وبعد 100 عام من الآن، لن يفوز أحد بما فاز به".

وأكمل: "هذا إنجاز عظيم بالنسبة لي أن أكون في هذا النوع من الاحتفالات، إنها لحظة فخر لي ولعائلتي، وأريد فقط الاستمتاع بها".

وشدد مارتينيز على أن ما فعلوه مع المنتخب الأرجنتيني كان رائعًا، كما أنهم يبحثون دائمًا عن الفوز خلال الفترة المقبلة.

وأتم إيميليانو مارتينيز تصريحاته قائلًا: "هذه لحظة فخر بالنسبة لي ولبلدي، والحياة تستمر أيضًا".