حفل الكرة الذهبية.. مانشستر سيتي أفضل نادي في العالم 2023

للمرة الثانية على التوالي

توج مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل ناد في العالم لعام 2023 في حفل جائزة الكرة الذهبية المقام مساء اليوم الإثنين على مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.

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وفاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل نادي في العالم بعدما نجح الفريق الكروي خلال الموسم المنقضي بتتويج بالدوري الإنجليزي بجانب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.



والجدير بالذكر أن حفل الكرة الذهبية يعقد سنويًا ويُنظم بواسطة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ويجمع بين نجوم كرة القدم ومحبيها من مختلف أنحاء العالم لتكريم الأفضل والأبرز في هذه الرياضة الشهيرة.