مانشستر سيتي يضرب اليونايتد بثلاثية في ديربي مانشستر

نجح فريق نادي مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف دون مقابل على نظيره اليونايتد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

مانشستر سيتي يضرب اليونايتد بثلاثية:

افتتح التسجيل في اللقاء النجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 26 عن طريق ضربة جزاء وتمكن مهاجم الفيكينج من تسجيل الهدف الثاني الشخصي ولفريقه عند الدقيقة 49، وفي الدقيقة 80 نجح فيل فودين في ختام التهديف بهدف حصد الثلاث نقاط.

بتلك النتيجة يرفع فريق نادي مانشستر سيتي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب محققًا الانتصار الثامن هذا الموسم، مقابل هزيمتين.

على الجانب الآخر تذوق مانشستر يونايتد مرارة الهزيمة الخامسة في الموسم الحالي ليتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب، مقابل تحقيق الفوز في 5 مواجهات.

مباريات مانشستر سيتي واليونايتد المقبلة:

مباراة مانشستر سيتي المقبلة ستكون أمام فريق بورنموث يوم السبت المقبل الرابع من نوفمبر، بينما ستكون مواجهة مانشستر يونايتد المقبلة أمام فريق نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل.