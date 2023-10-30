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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مشوار إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي في 2023 قبل حفل الكرة الذهبية

إيرلينج هالاند
إيرلينج هالاند

يمتلك النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي حظوظ كبيرة في حصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2023 بعد مشواره الاستثنائي مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال العام الجاري.
 

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند في ديربي مانشستر


وقدم إيرلينج هالاند مستويات خرافية مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023 بعدما وصل خلاله إلى 52 هدفًا و 9 تمريرات حاسمة في 53 مباراة بمختلف المسابقات، و كان قد حصد الحذاء الذهبي في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بعدما سجل 36 هدفًا في 35 مباراة في البريميرليج.

أرقام إيرلينج هالاند في عام 2023

يعد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند هو اللاعب الأكثر تسجيلًا في أوروبا خلال عام 2023 بعدما سجل 38 هدفًا في العام الجاري منهم 11 هدفًا في 10 مباريات من الدوري الإنجليزي موسم 2023- 2024.

وكان إيرلينج هالاند قد قاد فريق مانشستر سيتي للفوز على نظيره مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة بعدما سجل هدفين.
 

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مشوار ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي قبل حفل الكرة الذهبية 2023


هالاند يسعى لمواصلة التفوق على الكبار


وينافس إيرلينج هالاند 29 لاعبًا على جائزة الكرة الذهبية أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية برصيد 7 مرات كما ينافس النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يسعى للفوز بالبالون دور للمرة الأولى في تاريخه.

وكان النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي قد فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2023 متفوقًا على البلجيكي كيفين دي بروين و الأرجنتيني ليونيل ميسي.
 

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