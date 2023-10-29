اعتماد مركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر ضمن المراكز المعتمدة على المستوى القومي

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيادة الأستاذ الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، قد اعتمد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، ضمن مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي، وتم إدراجه ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، أن مركز التدريب بالجامعة، لم يقتصر على خدمة موظفي الجامعة فحسب، بل سيمكن الموظفين من خارج الجامعة في الحصول على الدورات التدريبية المطلوبة؛ لتطوير مسارهم المهني، وذلك في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها نحو خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن المركز سيسهم في خدمة وتدريب جميع الكوادر الإدارية بمحافظة الأقصر والمحافظات المجاورة؛ وهو المركز الوحيد المعتمد على مستوي جميع جامعات، ومحافظات الصعيد.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمدير المركز الأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد؛ لمجهوداته الحثيثة وفريق العمل؛ في تقديم خدمات تدريبية متطورة بالمركز؛ والتي أهلت المركز للحصول على الاعتماد.