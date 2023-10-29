الأمن العام يضبط عنصر إجرامي بحوته حشيش وسلاح ناري بالجيزة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تكثيف الجهود لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة.

حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: ضبط عنصر إجرامى– له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة).



وضبطت القوات المتهم وبحوزته 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية وطلقات لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ".

وبمواجهة المتهم أقرا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى والدراجات النارية لتسهيل تنقلاته.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.



وفي وقت سابق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بإستيقاف طالبين كرهاً عنهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سنجة " وإحداث إصابة أحدهما.

فضلاً عن الإستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى ، كما إستوليا على الدراجة الهوائية من الثانى ولاذا بالهرب وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وضبط بحوزتهما الدراجة الهوائيةالمستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم والهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.