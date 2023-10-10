"أمن الجيزة"..عدم وجود شبهة جنائية في حريق شقة سكنية بفيصل

توصل رجال الأمن بـمديرية أمن الجيزة، حول حادث نشب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، إلى أن ماسا كهربائيا بإحدى الوصلات الداخلية، هو سبب أفتعال الحريق ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

كانت بداية الأحداث عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تفادي الحريق

كما توجد مجموعة من التعليمات التى يجب اتباعها عند مغادرة المنزل أو الشقق السكنية أثناء اندلاع الحريق لمنع وقوع مصابين أو متوفين بحروق واختناقات وهي:

1- التحلى بالهدوء وعدم الارتباك و اتباع إرشادات الحماية المدنية

2-الاتصال على رقم الحماية المدنية 180

3- فصل الكهرباء عن جميع الأجهزة الكهربائية والإضاءات فى المكان

4-مغادرة المكان فورآ وعدم الاتجاه لحمل أى متعلقات غير شخصية وعدم محاولة الدخول لأى غرفة بها حريق أو دخان.

5 -استخدام الطرقات والممرات الخالية من النيران و السير فى خط مستقيم بجانب الجدران

6-مساعدة الحالات الصعبة وذوى الإعاقه أن أمكن.

7-عدم استخدام المصاعد الكهربائية واستعمال السلالم المخصصة للهروب، والتواجد بمكان التجمع المحدد لهذا الغرض.

8-عدم القفز من الطوابق العليا إذا حاصرت النيران أو الدخان الأشخاص

9-الحرص على فتح النوافذ للحصول على الهواء وطلب المساعدة من الآخرين.

10-فى حالة تسرب الدخان إلى المكان وبكثرة يتم الحبو على الركبتين واليدين و الحفاظ على الرأس الى الأمام

11-الاستمرار بالحبو ومغدارة منطقه الحريق بأسرع ما يمكن و الاتجاه إلى مخرج الطوارئ واستعمال السلالم للنزول.

12-التوجه إلى الساحات المكشوفة فى المنزل لآنها أكثر الأماكن أمانا.

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.