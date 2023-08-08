بعد ساعات..أمن الجيزة يكشف كواليس سرقة شقة سفير ليبى سابق بشارع مصدق

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، بعد ساعات قليلة ، في حل لغز سرقة شقة سفير ليبي سابق بعدما عاد مالكها وفوجئ بها فارغة تمامًا من كل محتوياتها.

بعد ساعات قليلة..أمن الجيزة يكشف كواليس سرقة شقة سفير ليبى سابق بشارع مصدق

و تعرض "أنبيه.م.و" سفير سابق لجمهورية ليبيا بإحدى الدول الأوروبية للسرقة بمنطقة الدقي بالجيزة، وأبلغ قسم شرطة الدقي بما تعرضت له شقته، وجاء فى المحضر الذي حرره المجنى عليها أنه فوجئ بسرقة جميع محتويات شقته "الدوبليكس" والمملوكة له والكائنة بـ22 شارع مصدق بالدقى بالطابقين الحادي عشر والثاني عشر.

أضاف أنه فور توجهه للشقة فوجئ بخلوها من كافة المنقولات والمتعلقات الشخصية المملوكة له ولأسرته، واتهم كلًا من "توفيق.ع" رئيس اتحاد ملاك و"محمود.ف" محامٍ، بالتورط فى الواقعة.

انتقل فريق من رجال المباحث إلى مقر الواقعة، لإجراء معاينة للمكان وتم الاستماع لأقوال المجنى عليه وعدد من شهود العيان حول الواقعة.

بعد ساعات من التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على "محمود.ف" أحد المتهمين فى واقعة سرقة شقة سفير سابق لجمهورية ليبيا بإحدى الدول الأوروبية والكائنة بمنطقة الدقى بالجيزة وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 9885 سنة 2023 جنح الدقي وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وتستكمل جهات الأمن التحريات حول هوية باقي المتهمين ومعاونيهم في تصريف المسروقات.

" معاملات بـ5 ملايين جنيه".. ضبط متهم أدار شبكة عملات افتراضية لترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة

كما ضبطت الأجهزة الأمنية ، أحد الأشخاص لممارسته نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة بقيمة 5 ملايين جنيه، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الافتراضية".

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام "أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط"، بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى الترويج والوساطة فى بيع العملات الافتراضية المختلفة على شبكة (الإنترنت) وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافاً إليها عمولة مالية من خلال تحويلها على حساباته البنكيـة ومحافظ مالية مربوطـة على أرقام هواتف محمولـة، فضلاً عن تحويل وإستبدال العمولة التى يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات ؛ تم استهداف المتهم المذكور ، وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (جهاز حاسب آلى "لاب توب"- 2 هاتف محمول "، بفحصهم تبين إحتوائهم على تطبيقات ومواقع مربوطة على حسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة لتداول وشراء العملات المشفرة "بيتكوين"- بطاقات دفع إلكترونى مربوطة على حسابات بنكية - شرائح هواتف تليفونية مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت ( 5) ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.