وفد من المتبرعين يصل الأقصر لدعم الأطفال بمستشفى الأورام

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، أول رحلات طيران ٢٠٢٣ على متنها وفد من المتبرعين؛ لمواصلة مسيرة الدعم لمرضى السرطان ومشاهدة حجم تبرعاتهم على أرض الواقع، ولإدخال البهجة والدعم المعنوي والمادي لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد.



ولدى وصول وفد المتبرعين فى زيارتهم الداعمة للمستشفى رافقهم مجلس إدارة جمعية الأورمان، ومؤسسة شفاء الاورمان، مقدمين لهم التحية على دورهم الكبير في سلسلة الزيارات للتبرع لصالح مرضى السرطان بالصعيد ودعمهم في مسيرة العلاج المجانية بالمستشفى.



وعبر وفد المتبرعين خلال جولاتهم على أقسام المستشفى المختلفة بدءًا من قسم الاستقبال وغرف علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف الأشعة وبنك الدم المتكامل ومعمل الباثولوجي، عن سعادتهم الكبيرة بزيارة المستشفى لما لمسوه من مستوى طبي متقدم وتجهيزات عالمية، مؤكدين على أنهم مستمرون في دعم المستشفى خلال الفترة المقبلة بجمع التبرعات وتقديم كافة وسائل الدعم لعلاج أبناء الصعيد بالمجان من السرطان.



ومن جانبه رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بوفد المتبرعين لزيارة المستشفى وتقديم الدعم المادي والمعنوي الذى يصب لصالح مرضى السرطان في المستشفى والمساهمة في رفع نسب الشفاء العاجل للمرضى، بجانب مشاهدة حجم تبرعاتهم على أرض الواقع في جميع أقسام المستشفى.