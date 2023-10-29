نقيب الفلاحين: عودة التعديات على الأراضي الزراعية تدفع بعض مربي الماشية للتخلص منها

كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، عن سبب تخلص بعض مربي الماشية من مواشيهم بالبيع، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى عودة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء.

وأشار أبوصدام إلى أن هذه الأيام تجتاح معظم القرى المصرية هوس تخلص بعض المربين من مواشيهم بالبيع، وذلك لسرعة انجاز البناء على الأراضي الزراعية، انتهازا لفرصة تغاضي المحليات عن التعديات.

ارتفاع أسعار الطوب

وأضاف أبوصدام أن هذه الهوجة أدت إلى ارتفاع أسعار الطوب والأسمنت ومستلزمات البناء الأخرى، وساهمت في توقف ارتفاع أسعار المواشي الحية، مع كثرة المعروض منها، لاتجاه بعض المربين للتخلص من مواشيهم بالبيع للبناء على الأراضي الزراعية في ظل تغاضي المحليات عن التعديات في الوقت الراهن.

وأكد أبوصدام أن أسعار البقر الوالد تتراوح حاليًا ما بين 45 إلى 75 ألف جنيه، وسعر اللحم البقري القائم يتراوح سعره ما بين 130 إلى 135 جنيهًا، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف.

منع التعديات

وطالب أبوصدام الحكومة بمنع التعديات على الأراضي الزراعية، والاهتمام بتوفير مستلزمات الأعلاف بأسعار مناسبة، حفاظًا على الثروة الحيوانية المحلية.