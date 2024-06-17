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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج.

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوفد المرافق له، جدة اليوم، بعد أداء مناسك الحج. 

وكان في وداع الرئيس بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، والقنصل العام لجمهورية مصر العربية أحمد عبدالمجيد، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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