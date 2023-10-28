الزراعة تناقش مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغدائي بالإسكندرية

تطلق كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبى، مؤتمر بعنوان «مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي»، بين المؤتمر الدولي السادس لقسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة في جامعة الاسكندرية والمؤتمر العشرين للجمعية المصرية للإنتاج الحيواني، 31 أكتوبر الجارى ويستمر حتى يوم 3 نوفمبر المقبل بقاعة فارسى في الكلية.

وقال الدكتور صبحي سلام، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي في كلية الزراعة، مقرر المؤتمر، أن المؤتمر العلمى يهدف إلى توفير فرص للعلماء والباحثين وأصحاب المصلحة والمنتجين المشاركين للالتقاء والمناقشة وتبادل المعرفة والأفكار والآراء،حول تحديات الإنتاج الحيواني بمصر.

وأضاف «سلام»، أنه سيتم خلال التجمع العلمى والأكاديمى للباحثين والخبراء من مصر والخارج، والذى يضم مشاركين بارزين أن يساعد على فهم أفضل المشاكل والتحديات التي تواجه الإنتاج الحيواني، وكذلك إيجاد حلول عملية لمثل هذه المشاكل كما يخلق المؤتمر فرصة للمشاركين من مختلف مؤسسات التعاون والاستفادة من بعضهم البعض خلال الجلسات.

وقالت الدكتورة مروة فايز الفقى، من معهد بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، المقرر التنفيذي للمؤتمر، أنه يشارك في الفعاليات على مدار الأيام الأربعة، قرابة 90 خبيرًا وأكاديميًا مصريًا وأجنبيًا، يلتقون في 90 محاضرة علمية بـ16 جلسة رئيسية وفرعية.

وأوضحت «مروة "أن الجلسات تشهد إسهامات متفردة من الأساتذة الأكاديميين من الجامعات والمراكز البحثية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، ويناقش المؤتمر 11 محورًا رئيسيًا، تشمل رعاية الحيوان والمنتجات الحيوانية والأمن الغذائي، والمصادر العلفية البديلة للحيوانات المزرعية في الأراضي الهامشية، والأعلاف المقاومة للملوحة في تغذية الحيوانات المزرعية، والاستراتيجيات المطبقة في استغلال المخلفات الزراعية، والمزارع المنضبطة والذكية، والتغيرات المناخية واستدامة الثروة الحيوانية، والاستراتيجيات الحديثة في تناسل الحيوانات المزرعية من أجل ثروة حيوانية مستدامة، والأساليب التقليدية والجزيئية لتحسين الصفات الوراثية لحيوانات المزارع، ومناهج وأساليب التكنولوجيا الحيوية وتقنية النانو في الإنتاج الحيواني، والاستزراع السمكي، وتسويق المنتجات الحيوانية.