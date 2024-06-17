أحمد وعمرو سعد للمرة الأولى معًا في برنامج جديد "بيت السعد"

لأول مرة منذ التحاقهما بالساحة الفنية سيجتمع الشقيقان أحمد سعد وعمرو سعد في برنامج جديد تحت اسم "بيت السعد" والذي اختاراه كناية عن لقبهما حيث روج له أحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وشارك أحمد البرومو الترويجي للبرنامج وظهر خلاله رفقة شقيقه عمرو، وهما يرتديان "البرنص"، ويغنيان :" الكيميا راكبة والسمعة سابقة لو كانت مسابقة إحنا الأوائل"، وعلق أحمد على الفيديو" قريبا".

أحمد سعد وحلا شيحة

جدير بالذكر أن أحمد سعد تصدر مؤشرات البحث مؤخرا وبالتحديد مُنذ حفل زفاف الفنانة جميلة عوض، وذلك بسبب صورته مع للفنانة حلا شيحة، ما أثار جدلاً كبيرًا على صفحات التواصل الاجتماعي، وانتشرت شائعات ارتباط الثنائي.

سرعان ما حسم والد حلا شيحة الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الجدل المثار حول ابنته، نافيًا ارتباطها بالمطرب أحمد سعد، فيما أعرب عن استيائه وغضبه بشدة من كل الشائعات التي تلاحق ابنته كلما ظهرت مع أحد المشاهير، حيث قال: "مافيش حاجة بينهم دول زملاء.. هما كل ما يشوفوها متصورة مع حد يقولوا مرتبطة بيه؟ كانوا حاضرين مناسبة عادي واتصوروا سوا فين المشكلة؟".