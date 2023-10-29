اللجان النوعية بحلوان.. معلومات هامة عن القضية

تستكمل الدائرة الأولي إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر وقائع إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين، في ضوء اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية بحلوان".

في سياق السطور التالية نستعرض، عددًا من أبرز المعلومات عن القضية..

أحكام بالإدانة "أول درجة"

بتاريخ 5 يونيو 2022، قضت الدائرة الأولى بمجمع محاكم طرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 3 متهمين في القضية، بالسجن المؤبد، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لـ 10متهمين وبراءة 5 آخرين، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن 5 سنوات.

الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين

واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا أخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم بأنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.

أسماء المتهمين المُعاد إجراءات محاكمتهم

شملت قائمة المتهمين المُعاد إجراءات محاكمتهم في القضية، كل من: مصطفى أحمد أمين محمد وهو المتهم الثاني بأمرِ الإحالةِ، وساجد صلاح عبد العليم سالم وهو المتهم السابع بأمرِ الإحالةِ، وعبد الله محمد علي وهو المتهم الثامن عشر بأمرِ الإحالةِ، ويوسف إبراهيم يوسف عبد الله وهو المتهم التاسع عشر بأمرِ الإحالةِ، ورضا محمد عبد اللطيف عثمان علي، وهو المتهم العشرون في أمرِ الإحالةِ".