أمرت النيابة العامة ، بحبس عناصر تشكيل عصابى ببني سويف لسرقة الدراجات النارية ارتكبوا 18 واقعة سرقة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية ببني سويف

كانت البداية معلومات اكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين ببنى سويف) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع التوصيلات الكهربائية "الضفيرة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 18 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات 18 دراجة نارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم، حبس شقيقين صيدليين أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، متورطين في تكوين ثروة تبلغ 21 مليون جنيه بطريقة غير مشروعة.

وتبين من التحريات ؛ أن الصيدليين امتنعا عن سداد المديونية المستحقة عليهما لصالح "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، الأمر الذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح تلك الشركة بلغ إجماليها 21 مليون جنيه.

وتمكنا وذويهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الكسب التى قاما بها المذكوران بـ"21 مليون جنيه تقريبًا".

كما ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على المتهمين بإلقاء مية نار علي فتاتين من أبناء عمومتهم بقرية الحاجر بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال فتاتين بهما آثار حروق بمناطق متفرقة بالجسد وادعاء تعدي آخرين عليهما، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال إحدى المصابتين أفادت بقيام شخصين ملثمين يقودان دراجة نارية موتوسيكل بالتوقف أمامهما وإلقاء مادة حارقة "مية نار" عليهما ولاذا بالفرار.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أبناء عمومة المصابتان بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز.

وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.