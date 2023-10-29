حبس المتهمين بإلقاء مياه نار على فتاتين في الجيزة 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس متهمين إثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإلقاء مياه نار على فتاتين في الجيزة.



وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إلقاء شابين مياه نار على فتاتين نتج عنها إصابتهم بحروق متفرقة في أنحاء الجسد بالجيزة.

وتعود بداية الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بالجيزة من ألقاء القبض على المتهمين بإلقاء مية نار علي فتاتين من أبناء عمومتهم بقرية الحاجر بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.



وكان قد تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال فتاتين بهما آثار حروق بمناطق متفرقة بالجسد وادعاء تعدي آخرين عليهما.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وسؤال إحدى المصابتين أفادت بقيام شخصين ملثمين يقودان دراجة نارية موتوسيكل بالتوقف أمامهما وإلقاء مادة حارقة مية نار عليهما ولاذا بالفرار.

وبالفحص والتقنين تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أبناء عمومة المصابتان بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز.

واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي واقعة آخرى لقي شخص مصرعه بطلق ناري خلال مشاجرة في منطقة القصبجي بالمنيب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بمنطقة القصبجي دائرة قسم شرطة الجيزة.

انتقل رجال المباحث الجنائية على الفور إلى محل البلاغ حيث تبين أن مشاجرة نشبت بشارع السوق بين طرفين مما أسفر عن سقوط قتيل بطلق ناري.

ويستمع رجال المباحث بقيادة المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة لأقوال شهود عيان مع تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة كاملة وتحديد وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وفي السابق شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية الأولى للسيدات والسادة رؤساء النيابة الإدارية والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز.