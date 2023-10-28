زمالك 2011 و2014 يفوزان على يونيون ووراق الحضر في دوري البراعم

فاز فريق الزمالك مواليد 2011 على يونيون بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الأولي من المجموعة 1 ببطولة دوري براعم الجيزة.

أحرز الأهداف كل من مهند مجدي و ياسين محمد علي بواقع هدفين لكل منهما، محمد سامي و مالك علي و مالك أسامة نبيه وياسين محمد منير وانس إسلام.

ويقود فريق 2011، إيهاب رفاعي مديرا فنيا و أحمد عادل مدرب، مصطفي البيباني مدرب حراس مرمى، خالد قناوي تأهيل وإصابات.

في المقابل فاز فريق الزمالك مواليد 2014 على وراق الحضر بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولي لدوري براعم الجيزة .

أحرز هدف الزمالك عصام عصام.

ويقود فريق الزمالك 2014، علاء علوان مديرا فنيا، محمد صابر و أسامة فتحي مدربين مساعدين، مجدي عبد الرحمن مدرب حراس مرمى، خالد قناوي تأهيل و إصابات،

إسلام مبارك إداريا.

وقام فريق 2014 بحمل علم فلسطين قبل انطلاق المباراة تضامنا من اللاعبين و الجهاز الفني و قطاع البراعم برئاسة طارق يحيى مع شهداء غزة والأحداث التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة.