وافق النجم محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تجديد عقده مع الفارس الأبيض في الفترة المقبلة، بعد التوصل لاتفاق مع الجهاز الإدارية الجديد للقلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

شيكابالا يوافق على تجديد عقده مع الزمالك

ينتهي عقد شيكابالا مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2023 – 2024 ، وتوصل لاتفاق على التجديد دون تحديد المدة التي سيوقع عليها محمود عبدالرازق.

توصل شيكابالا لاتفاق حول تجديد عقده من خلال التوقيع على بياض في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا، حيث لن يحصل اللاعب على مقدم التعاقد إلا بعد صرف مستحقات باقي اللاعبين.

ينوي الجهاز الإداري للقلعة البيضاء بوضع شيكابالا ضمن الفئة الأولى في صفوفه خاصة وأنه آخر عقد في مشواره الكروي، وتكريمًا لمجهودة سيتم وضع بند للإعلانات أيضا.