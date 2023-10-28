خطوات استخراج شهادة ميلاد من منزلك أو المولات بتكلفة 85 جنيها

يتسال عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية ، عن المناطق التى يتم من خلالها استخراج شهادة الميلاد عبر السجل المدني الخاص بها بكل منطقة بمختلف محافظات الجمهورية، كذلك مولات تجارية أتاحتها الوزارة للمواطنين بتكلفة لم تتخط الـ 85 جنيه ، وفى هذا السياق وفرت وزارة الداخلية العديد من الأماكن تيسيرآ على المواطنين

تستعرض الوفد فى السطور التالية اماكن وخطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة "أونلاين" :

والمولات المتاحة هي:

مول الحمد ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.

مول مصر ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة.

داندي مول ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة.

سيتي سنتر ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية.

مول سيتي ستارز (بمحافظة القاهرة).

مول مكسيم (بمحافظة القاهرة).

مول سيتي سنتر المعادي (بمحافظة القاهرة).

مول العرب (بمحافظة الجيزة).

مول طنطا (بمحافظة الغربية).

وكذلك والمركز النموذجي بديوان عام القطاع بمحافظة القاهرة يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ودار مناسبات مسجد الشرطة ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة، وميناء القاهرة الجوى.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة "أونلاين" :

-الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية

-اضغط على "وثيقة الميلاد"، لتظهر رسالة على الشاشة تفيد بضرورة تسجيل الدخول للموقع.

-قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك، ومن ثم كلمة المرور التي قمت بإدخالها عند تسجيله في الموقع من قبل، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

-عليك اختيار عدد الأشخاص المستفيدين من الخدمة، والتي تعني عدد شهادات الميلاد التي يرغب المواطن في استخراجها، ثم الضغط على "التالي".

- تظهر أمامك بيانات "درجة القرابة، الاسم بالكامل، اسم الأم، الرقم القومي".

-قم بإدخال عدد النسخ الخاصة بالشهادة الواحدة، ثم الضغط على "التالي".

-عليك "إرسال الطلب"، حتى يتم التقديم على طلب استخراج شهادة ميلاد مميكنة.

- سيجرى التواصل معك، وتحديد الموعد المناسب لاستلام طلبك.