الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات استخراج شهادة الميلاد بالتليفون من المنزل

استخراج شهادة الميلاد
استخراج شهادة الميلاد

استخراج شهادة الميلاد.. أتاحت وزارة الداخلية استخراج بعض الوثائق والمستندات إلكترونيا أو هاتفيًا، وذلك للتيسير على المواطنين، حيث تشهد الأحوال المدنية بالوزارة ثورة تطوير بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الناس، وسرعة استخراج جميع الأوراق بسهولة ويسر دون تحمل أعباء من وقت وجهد.

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ويتيح  قطاع الأحوال المدنية بالداخلية للمواطنين الحصول على شهادات الميلاد من خلال طريقتين بجانب الذهاب إلى مقار الأحوال المدنية وأقسام الشرطة وفي التقرير التالي تستعرض "بوابة الوفد" خطوات استخراج شهادة الميلاد من المنزل :


خطوات استخراج شهادة الميلاد:

تستخرج شهادة الميلاد  تليفونيًا عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15340، وتقديم طلب استخراج وإبلاغهم بالاسم رباعي والعنوان تفصيلي ليتم توصيلها حتى المنزل.


كذلك تستخرج شهادة الميلاد عبر الإنترنت عن طريق تسجيل الدخول على رابط مصلحة الأحوال المدنية من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية.


تم تسجيل بيانات المستند المطلوب.


كتابة البيانات المطلوبة للمستخرج الذي تريد الحصول عليه والخاصة بمعلومات عن مقدم الطلب بدقة.


اختيار تسديد رسوم الخدمة.


بعد الاطلاع على الارشادات والشروط الخاصة يتم الضغط على "موافق على الشروط"

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