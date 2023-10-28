عبر بوابة مصر الرقمية .. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين

يتساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن خطوات جديدة لـ استخراج البطاقة الرقم القومى وكذلك شهادة الميلاد والقيد العائلي عبر بوابة مصر الرقمية أون لاين في القاهرة والمحافظات.

تستعرض الوفد فى السطور الآتية خطوات تجديد بطاقة الرقم القومى أون لاين:

الخطوة الأولى: الدخول عبر بوابة مصر الرقمية أو هنــــا موقع السجل المدني.

الخطوة الثانية: تحديد نوع الخدمة المطلوبة، وإدخال البيانات الخاصة بالشخص واستكمال باقي الإجراءات.

الخطوة الثالثة: اختيار طريقة سداد الرسوم المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي عن طرق الدفع الإلكتروني أو السداد عند الاستلام.

الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة «الموافقة» على الشروط المطلوبة لتجديد البطاقة عبر الإنترنت.

شروط تجديد بطاقة الرقم القومي 2023 إلكترونيا

يشترط لتجديد بطاقة الرقم القومي أو غيرها من الأوراق الرسمية عبر موقع الإنترنت أن يكون المستند المطلوب استخراجه بياناته مطابقة للبيانات الشخص المسجلة داخل دفاتر السجل المدني، مثل الحالة الاجتماعي وكذلك محل الإقامة والوظيفة، ويلتزم عدم بعد تغيير تلك البيانات في حالة استخراج المستند عبر الإنترنت.

استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية عن رقم الخط الساخن 15340 يستطيع من خلاله طالب المستند بالاتصال عليه لـ استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، في نفس اليوم وإرسالها إلى المواطن عبر العنوان الذي تم تحديده عبر المكالمة التي طالب فيها المواطن الخدمة.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2023

يوجد 4 أنواع من استمارة بطاقة الرقم القومي وسعرها يختلف حسب الوقت المحدد لاستلامها كالآتي:

1- استمارة المميزة vip سعرها 305 جنيهات من خلالها استلام البطاقة بعد ساعتين.

2- الاستمارة المستعجل سرعها 175 جنيهًا والاستلام بعد 24 ساعة من قت تسليمها.

3- الاستمارة العاجلة سعرها 125 جنيهًا استلامها بعد 3 أيام من تاريخ تسلها للموظف.

4- الاستمارة العادية سعرها 50 جنيها استلام بعد اسبوعين من وقت تسلمها.

غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي عن الموعد الحدد لها

حددت لائحة السجل المدني 5 غرامات يتم تطبيقها على المواطن المخالف في الحالات الآتية:

1- غرامة -100 جنيه في حالة تعامل المواطن بالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الهيئات الرسمية.

2- غرامة 100 جنيه حال تأخير المواطن عن تجديد بطاقته بعد بلوغه 15 سنة.

3- غرامة 50 جنيها يدفعها المواطن في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي جال إذا ثبت تغيرها.

4- غرامة 50 جنيها تطبق على الشخص في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة، مثل الحالة الاجتماعية أو المهنة أو محل الإقامة بعدة مرور 3 شهور حدوث التغير.

5- غرامة 50 جنيها تدفع في حالة عدم قيام الشخص باستخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.

قرارات وزارة الداخلية تسهيل تجديد بطاقة الرقم القومي

وزارة الداخلية، خلال الفترة الأخيرة أصدرت عدد قرارات بهدف تسهيل استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القوم في أسرع وقت وبدون مجهود، أعنلت عن أمكانية الحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي من خلال ماكينات إلكترونية داخل بمقر السجل المدني بعد سداد قيمة الاستمارة داخل الماكينة نفسها، بدون تدخل عنصر بشري، كما قام السجل المدني بتنظيم قوافل من الموظفين في السجل التابع لوزارة الداخلية إلى المناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة في القاهرة والجيزة، وغيرها من المحافظات المختلفة لاستخراج بطاقة الرقم القومي وغيرها من الأوراق الرسمية المطلوبة بدون الذهاب إلى مكاتب السجل.