كنيسة مارمينا والبابا كيرلس تحتفل بذكرى سيامة القس يوساب إبراهيم

تحتفل كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس، غداً الأحد، بعيد السيامة الكهنوتية الأولى لكاهنها القس يوساب إبراهيم.



وتقدمت المطرانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالتهنئة القلبية لكاهن الكنيسة في هذه المناسبة الروحية لرعاية الإيبارشية منذ تاريخ تولية الخدمة في تاريخ ٢٩ أكتوبر من عام ٢٠٢٢.



تتوالى الأنشطة الروحية بالكنائس القبطية في جميع الإيبارشيات، كان آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام خلالهم القداسات بالطقس الفرايحي، وفي هذه المناسبة اعادت احياء ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث عن الصليب.



وتعيد المراجع المسيحية السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلادي، وسخرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا حيث الموقع الذي خصصه الإمبراطور أدريانوس لبناء معبد " فينوس" وأمرت الملكة هيلانة بالبحث عنه فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهمها الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس آنذاك.