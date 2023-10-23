الكنيسة تودع الأنبا أثناسيوس..محطات في حياة مطران مرسيليا وطولون

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل،نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون، بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز ٩٠ عامًا.

بعد المطران الراحل تحد الشخصيات المؤثرة للأقباط حيث قضى أكثر من نصف حياته في خدمة الكنيسة.

وُلِد مثلث الرحمات في هولندا في شهر مايو ١٩٣٣،

بدأت حياة الرهبنة تفيض في قلبه فترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في ٥ مايو ١٩٧٤، ثم رُسِم برتبة خوري إبيسكوبس (أسقف مساعد) في ٢ يونيو ١٩٧٤، وسيم أسقفًا عامًّا في ١٩ يونيو ١٩٩٤.

و تم تجليسه أسقفًا للأقباط الفرنسيين في ١٣ يوليو ٢٠١٣، ثم رُسِم مطرانًا على مرسيليا وطولون في تاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١٦.

ومن المقرر أن تعلن الكنيسة تفاصيل صلوات التجنيز و ترتيبات الوداع الاخير للأب الراحل الجليل.