عاجل
اتحاد منتجي الدواجن: ملتزمون بمبادرة خفض الأسعار (فيديو)
الإثنين 23 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الكنيسة تودع الأنبا أثناسيوس..محطات في حياة مطران مرسيليا وطولون

الأنبا أثناسيوس مطران
الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل،نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون، بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز ٩٠ عامًا.

txt

"أديب جودة" بالقدس لـ"الوفد": "المطران والرهبان نجوا بأعجوبة من قصف كنيسة برفيريوس بغزة"

txt

"الحسيني" بالقدس يكشف لـ"الوفد" أضرار كنيسة برفيريوس في غزة بعد تعرضها للقصف

txt

الوفد داخل كنيسة برفيريوس بغزة بعد تعرضها للقصف.. بالفيديو

بعد المطران الراحل تحد الشخصيات المؤثرة للأقباط  حيث قضى أكثر من نصف حياته  في خدمة الكنيسة.

وُلِد مثلث الرحمات في هولندا في شهر مايو ١٩٣٣،

بدأت حياة الرهبنة تفيض في قلبه  فترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في ٥ مايو ١٩٧٤، ثم رُسِم برتبة خوري إبيسكوبس (أسقف مساعد) في ٢ يونيو ١٩٧٤، وسيم أسقفًا عامًّا في ١٩ يونيو ١٩٩٤.

 

و تم تجليسه أسقفًا للأقباط الفرنسيين في ١٣ يوليو ٢٠١٣، ثم رُسِم مطرانًا على مرسيليا وطولون في تاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١٦.

ومن المقرر أن تعلن الكنيسة تفاصيل صلوات التجنيز و ترتيبات الوداع الاخير للأب الراحل الجليل.

الجريدة الورقية