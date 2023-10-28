السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تاو: جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز

تاو
تاو

أكد بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إن الفريق جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز في المباراة المقرر لها الثالثة عصر غد على استاد لوفتوس في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

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وأكد تاو على أن مباراة الأهلي وصن داونز غدا ستكون مختلفة بكل تأكيد عن مواجهة الموسم الماضي التي كانت لها ظروف خاصة، موضحا ان الفريق سيقدم أقصى ما لديه للعودة بنتيجة إيجابية.

وعبر تاو عن سعادته بالعودة من جديد  للعب في جنوب إفريقيا مشيرا إلى أن الجميع يعلم أنه شارك من قبل مع صن داونز ، وهناك الكثير من الوجوه المألوفة بالنسبة له والتي سوف يشاهدها غدا لاسيما المدير الفني وان كان الفريق الحالي قد  تغير عن الوقت الذي كان  متواجدا فيه.

وشدد تاو  على أن تركيزه حاليا ينصب على فريقه الحالي والسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في التأهل إلى نهائي البطولة.

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