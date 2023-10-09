الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إعتذار بيرسي تاو يفجر غضب مدرب جنوب إفريقيا

بيرسي تاو وهوجو بروس
بيرسي تاو وهوجو بروس

توالت اعتذارات اللاعبين الدوليين عن التواجد في معسكرات منتخبات بلادهم مستمرة بسبب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الذي يضع توقيتات المباريات في بطولة الأندية بشكل لا يناسب معظم الفرق.

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أسباب خروج بيرسي تاو من قائمة جنوب أفريقيا

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "بيرسي تاو اعتذر عن التواجد في معسكر منتخب جنوب إفريقيا، وهوجو بروس مدرب المنتخب كان في حالة استياء من قرار اللاعب، خصوصا بعدما شاهد تاو وهو يشارك مع الفريق في الدوري المصري".

وأضاف: "الأهلي بدأ يسعى لتجديد عقد محمد عبدالمنعم خوفا من الاغراءات الخارجية، وتم تقديم عرض للاعب بالتجديد مقابل 15 مليون في الموسم، بالإضافة لعقود اعلانية آخرى".

وواصل: "الأهلي رصد مكافآت مالية خاصة للاعبيه من أجل بطولة الدوري الإفريقي والتي تبدأ بلقاء سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري".

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