بيرسي تاو يسجل الهدف الثالث في شباك الإسماعيلي

نجح الجنوب أفريقي من تسجيل بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي تسجيل الهدف الثالث في المباراة الجارية الان على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري المصري المممتاز .

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أحرز بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة 65 بصناعة طاهر محمد طاهر.

تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست

تشكيل الإسماعيلي لمباراة الأهلي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: إياد العسقلاني، محمد هاشم، محمد نصر، حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد مخلوف، عماد حمدي، محمد عبدالسميع.

خط الهجوم: مروان حمدي، ياو أنور، عبدالرحمن مجدي.