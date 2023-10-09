أسباب خروج بيرسي تاو من قائمة جنوب أفريقيا

كشف هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا أسباب عدم تواجد بيرسي تاو في قائمة البافانا بافانا خلال فترة التوقف الحالية.

ويستعد منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة منتخبي إيسواتيني وكوت ديفوار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد بروس في تصريحات صحفية أن بيرسي تاو، سيغيب عن منتخب جنوب أفريقيا لأسباب عائلية.

ويقدم بيرسي تاو مستويات جيدة مع الأهلي في الفترة الأخيرة وقاد الفريق الأحمر للفوزعلى نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد مساء أمس، الأحد بعد تسجيله هدفين.

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبلة الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري على ستاد دار السلام منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد مهمة تحكيم مواجهة الأهلي أمام سيمبا التنزاني للحكم الموريتاني داحان بيدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة السوبر الإفريقي، والمقرر لها في العشرين من الشهر الجاري، في دار السلام بتنزانيا.

بينما سيقود مواجهة الإياب الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في تمام السادسة من مساء الجمعة بعد المقبل، بينما سيكون لقاء العودة في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري بالقاهرة.

جدير بالذكر أن قرعة دوري السوبر الأفريقي أوقعت الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني، حيث الفائز من هذه المباراة سيلتقي بالفائز من لقاء صن داونز وبترو أتلتيكو في نصف نهائي البطولة.