بيرسي تاو يعتذر عن الإنضمام لمعسكر بلاده لأسباب شخصية

أعتذر اللاعب بيرسي تاو نجم فريق الأهلي ومنتخب جنوب أفريقيا عن الإنضام لمعسكر منتخب بلاده اليوم الإثنين، ليتم إستبعاده رسميًا من قبل المدير الفني.

حيث كشف موقع "thesouthafrican"، أن المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا قرر إستدعاء لاعب خط وسط كايزر تشيفز مدودوزي وإنضمامه إلى منتخب البافانا في المعسكر الدولي ليحل محل بيرسي تاو الذي اعتذر عن الإنضمام لأسباب شخصية.

ويستعد منتخب جنوب افريقيا لخوض مواجهتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، حيث سيلتقي مع منتخب إيسواتيني يوم الجمعة قبل السفر إلى ساحل العاج لمواجهة مستضيف كأس الأمم الأفريقية المقبلة يوم 17 أكتوبر.

ومن المنتظر أن يستهل منتخب جنوب أفريقيا مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة بنين على أرضه يوم 13 نوفمبر، وبعد أسبوع سيافرون إلى رواندا لمواجهتهم في 20 نوفمبر.