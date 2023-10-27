الاحتلال الإسرائيلي يُطلق قنابل مُضيئة في أجواء الحدود اللبنانية

ألقى "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قنابل مُضيئة في أجواء الحدود عند "كروم الشراقي" في ميس الجبل، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، قصفت عصر اليوم مواقع رويسات العلم، السماقة وزبدين في ‏مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ الموجهة.

وأعلن حزب الله اللبناني أن مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا موقع "ابو دجاج" بالأسلحة المناسبة بعد ظهر اليوم حيث ‏دمّروا قسمًا من تجهيزاته الفنية والتقنية.‏

طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان بـ 30 قذيفة ضوئية

نفذ "الطيران الحربي الإسرائيلي"، غارتين على أحراج اللبونة جنوبي الناقورة بالتزامن مع إلقاء نحو 30 قذيفة ضوئية على الأحراج في المنطقة بهدف إحراقها، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الخميس.

وأوضحت "صحيفة اللواء اللبنانية"، أن طائرة مُسيّرة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة بليدا بصاروخ وأفيد عن وقوع إصابات.

ودمرت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، في وقت سابق برج مُراقبة تابعًا للجيش اللبناني في منطقة رأس الناقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وذكرت مصادر لبنانية، أن البرج كان شاغرًا، ولم يصب أحد من عناصر الجيش، وأن هذا البرج هو برج حديدي، وتم تدميره بقذيفة مدفعية عيار ١٥٥ ملم.