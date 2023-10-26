طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان بـ 30 قذيفة ضوئية

نفذ "الطيران الحربي الإسرائيلي"، غارتين على أحراج اللبونة جنوبي الناقورة بالتزامن مع إلقاء نحو 30 قذيفة ضوئية على الأحراج في المنطقة بهدف إحراقها، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الخميس.

أوضحت "صحيفة اللواء اللبنانية"، أن طائرة مُسيّرة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة بليدا بصاروخ وأفيد عن وقوع إصابات.

ودمرت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، في وقت سابق برج مُراقبة تابعًا للجيش اللبناني في منطقة رأس الناقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ذكرت مصادر لبنانية، أن البرج كان شاغرًا، ولم يصب أحد من عناصر الجيش، وأن هذا البرج هو برج حديدي، وتم تدميره بقذيفة مدفعية عيار ١٥٥ ملم.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف برج مُراقبة للجيش اللبناني في ‌رأس الناقورة:

استهدف "جيش الاحتلال الإسرائيلي" برج مُراقبة للجيش اللبناني في ‌رأس الناقورة،⁩ بعد استهدافه بقذيفة مباشرة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الخميس.

وفقًا لـ صحيفة ليبانون نيوز؛ فقد وقع اشتباك في عين الحلوة بعد اغتيال ناشطين إسلاميين وسماع قذائف "ار بي جي".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن منطقة اللبونة خراج بلدة الناقورة تعرضت إلى قصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال.

ونجح جيش الاحتلال في وقت سابق في اعترض صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان على طائرة مسيّرة إسرائيلية.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حزب الله هو من يقف وراء الصاروخ أرض جو والذي أطلق نحو طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي للمرة الثانية منذ بدء الحرب.