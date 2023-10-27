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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هشام زكريا يبدأ خطة تصحيح مسار أسوان فى المحترفين

هشام زكريا
هشام زكريا

يواصل الفريق الكروى الأول بنادى أسوان بقيادة هشام زكريا المدير الفنى الجديد تدريباته اليومية استعدادا لخوض مباراة we المقبلة فى دورى المحترفين. 

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ويسعى المدير الفني الجديد لزهرة الجنوب إلى تصحيح وعلاج الأخطاء الموجودة في الفريق من أجل العودة للمنافسة على تذكرة التأهل إلى الدورى الممتاز. 
تسلم زكريا وجهازه المعاون والذى يضم كلآ من تامر ابوجبل مدربا عاما وهيثم الفيل مدرب والثنائى عمر يوسف وهيثم عبدالكريم مدرب مساعد وياسر سليمان مدربا لحراس المرمى والفريق يعانى من مشاكل فنية سيحاول علاجها خلال الفترة المقبلة بالرغم من اشتعال المنافسة فى دورى المحترفين.

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