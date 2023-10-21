5 مرشحين لقيادة أسوان خلفًا لحمدي حمدان.. خاص

تبحث إدارة نادي أسوان عن مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة بدوري المحترفين.

وكان حمدي حمدان تقدم باستقالته من منصبه المدير الفني للفريق الاسواني بعد الهزيمة أمام جمهورية شبين بهدفين لهدف في الجولة 4.

وتواصل إدارة النادي البحث عن الااستقرار على إسم المدير الفني من بين خمس أسماء مرشحين لقيادة الفريق وهم هشام زكريا وحسام عبد العال وسعيد عبدالعزيز وعبد الباقي جمال ورضا شحاته.

ومن المقرر أن تستقر إدارة النادي على إسم المدير الفني والاعلان عنه غدا السبت.

ويرغب مجلس إدارة أسوان في العودة مرة أخري للدوري الممتاز خلال الموسم المقبل، بعد الهبوط منه بسبب النتائج المتذبذبة التي حدثت الموسم الماضي، على الرغم من الانطلاقة المميزة في البداية.