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الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب دجلة والداخلية السابق يقترب من تدريب اسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

يقترب هشام زكريا المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة والداخلية السابق من تولى منصب المدير الفني لفريق اسوان خلفا لحمدي حمدان الذي تقدم باستقالته منذ أيام عقب هزيمة  اسوان أمام جمهورية شبين بهدفين لهدف في الجولة الرابعة بدوري المحترفين.

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5 مرشحين لقيادة أسوان خلفًا لحمدي حمدان.. خاص

واتفقت إدارة نادي اسوان على كافة الأمور الخاصة بالتعاقد ويتبقي بعض الرتوش الأخيرة في بعض البنود سيتم الاتفاق عليها خلال الساعات المقبلة على أن يتم الإعلان الرسمي غدا عن التعاقد مع هشام زكريا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادي اسوان.

وكان اسوان قد تعادل مع حرس الحدود اليوم بهدف لمثله في افتتاح الجولة الخامسة بدوري المحترفين في المباراة الأخيرة لحمدي حمدان عقب تقديم استقالته وقدم اسوان اداء وتقدم بالهدف الاول قبل أن ينجح للحرس في ادراك هدف التعادل.

وكان مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الشافعي قرر قبول إعتذار حمدي حمدان و حرص المجلس علي توجيه الشكر له و لجميع عناصر الجهاز لجهودهم المبذولة نظرا لما يمثلونه بتاريخهم من ابناء النادي و قد قرر المجلس تكليف الكابتن حمدي حمدان بالإستمرار فى أداء مهامه كـ مدير فني للفريق لحين الإستقرار على إختيار المدير الفنى الجديد.

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