الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل المران

كولر
كولر

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل خوض الفريق المران الأول في جنوب إفريقيا.

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«سراج الدين» يطمئن على الترتيبات قبل مران الأهلي في جنوب إفريقيا

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اليوم .. الأهلي يؤدي مرانه على ملعب جامعة بريتوريا

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خيسوس يستقر على تشكيل الهلال لقمة الأهلي في دوري روشن


يشرح كولر المدير الفني مع اللاعبين كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة صن داونز المقرر لها بعد غد الأحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.


صعد الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.


وأنتصر صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

 

«سراج الدين» يطمئن على الترتيبات قبل مران الأهلي في جنوب إفريقيا


حرص المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في جنوب إفريقيا، على متابعة إجراءات تسكين اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، والاطمئنان من الجهاز الإداري على كافة الترتيبات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الفريق وجهازه الفني على تحقيق أهدافه. 
تابع رئيس بعثة الأهلي مع خالد بيبو، مدير الكرة والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، الترتيبات الإدارية الخاصة بالمران الأول للفريق في جنوب افريقيا اليوم وحجز الملعب ووسائل التنقل.
 

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