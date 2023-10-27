عاجل
الصحة العالمية تفقد الاتصال بموظفيها في غزة
الجمعة 27 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم .. الأهلي يؤدي مرانه على ملعب جامعة بريتوريا

مران الأهلي
مران الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مرانه الأول اليوم في جنوب إفريقيا على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادا لمباراة صن داونز التي تقام يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

إقرأ أيضًا..

txt

الأهلي يواجه سبورتنج اليوم في دوري المرتبط لكرة السلة

txt

"رؤية فنية" تأمين دفاعي ومغامرة هجومية.. صن داونز يفرض تغييرًا إجباريًا على الأهلي


وكانت بعثة الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الادارة، قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ١٠ ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة وتخللها ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود.
واستقلت بعثة الأهلي حافلات من مطار جوهانسبرج إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا في مسافة استغرقت ما يقرب من ساعة.
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.
فيما فاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

مواد متعلقة

الأهلي يؤكد موعد مواجهتي صن داونز بنصف نهائي الدوري الأفريقي

ميدو: صن داونز سيلاعب الأهلي بهذه الطريقة

جونسون: مواجهة الأهلي وصن داونز مختلفة لهذه الأسباب

كمال درويش: التنافس بين الأهلي والزمالك يخدم الكرة المصرية

جاهزية رياض محرز لـ كلاسيكو الأهلي والهلال في الدوري السعودي

الأهلي يفوز على الشمس في دوري مرتبط السلة

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي إلى جوهانسبرج

مدرب الأهلي السعودي يوجه رسالة للجمهور قبل مواجهة الهلال
الجريدة الورقية