«سراج الدين» يطمئن على الترتيبات قبل مران الأهلي في جنوب إفريقيا

حرص المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في جنوب إفريقيا، على متابعة إجراءات تسكين اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، والاطمئنان من الجهاز الإداري على كافة الترتيبات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد الفريق وجهازه الفني على تحقيق أهدافه.





تابع رئيس بعثة الأهلي مع خالد بيبو، مدير الكرة والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، الترتيبات الإدارية الخاصة بالمران الأول للفريق في جنوب افريقيا اليوم وحجز الملعب ووسائل التنقل.



وصعد الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة.



فيما أنتصر صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

