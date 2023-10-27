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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خيسوس يستقر على تشكيل الهلال لقمة الأهلي في دوري روشن

خيسوس مدرب الهلال
خيسوس مدرب الهلال

أستقر البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام أهلي جدة ضمن منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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اليوم.. الهلال يستضيف أهلي جدة في قمة نارية بدوري روشن السعودي

يواجه الهلال نظيره فريق أهلي جدة مساء اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر البطولة ، والمقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع لقمة الأهلي 

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - خاليدو كوليبالي - علي البليهي - البريك.

خط الوسط: روبين نيفيز - محمد كنو - سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم.

ويفقد الهلال عدد من لاعبيه الأساسيين في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي أبرزهم النجم البرازيلي نيمار جونيور بعد تعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما يغيب سلمان الفرج حيث يعاني من إصابة على مستوى عضلة الفخذ الخلفية تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب السعودية خلال فترة التوقف الدولي الماضية، ويغيب أيضا ناصر الدوسري لتعرضه لكدمة في الركبة واستبعاده من المشاركة في التدريبات الجماعية طوال الأيام الماضية.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه اليوم الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

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