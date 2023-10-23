بث مباشر .. مباراة الهلال السعودي و مومباي سيتي الهندي بدوري أبطال آسيا

مع دقات التاسعة مساء اليوم الإثنين ، يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره مومباي سيتي الهندي، لحساب منافسات مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا "المجموعة الرابعة".

وتشهد بطولة دوري ابطال اسيا اليوم الاثنين 6 مباريات قوية ضمن منافسات دور المجموعات على النحو التالي:

أولماليك أوزبكستان و سباهان أصفهان الإيراني وتنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاتحاد السعودي يلتقي نظيره القوة الجوية العراقي، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

الشارقة الإماراتي و ناساف كارشي أوزبكستان، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 2 HD".



نافياخور نامانجان أوزبكستان و نساجي الإيراني، ويقام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الهلال السعودي ومومباي الهندي، وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السد القطري والفيصلي الأردني، وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 2 HD".



يمكنكم مشاهدة اللقاء من خلال الضغط هنا ..