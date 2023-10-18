اتهام بالرشوة ورقم سلبي سعودي وخسارة منافسي مصر .. 10 مشاهد من فترة التوقف الدولي الأخيرة

انتهت أمس الثلاثاء فترة التوقف الدولي ومواجهات المنتخبات المدرجة ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي شملت مواجهات على الصعيدين الرسمي والودي.





ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل عودة الدوريات الأوروبية الكبرى على صعيد الأندية، كذلك بدء منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى بمشاركة الأهلي.

ويستعرض "الوفد" أبرز 10 مشاهد من مواجهات فترة التوقف الدولي الأخيرة ..

- ظهور مميز للمنتخب الوطني .. وعلى صعيد معسكر مصر الذي اختتمت فعالياته أمس الثلاثاء بالإمارات، خاض المنتخب مواجهتين أمام زامبيا وانتهت بتفوق الفراعنة بهدف دون رد عبر رأسية حمدي فتحي في مباراة لم تكن مميزة على المستوى الفني من قبل كتيبة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني.

وسرعان ما تحسن الوضع الفني ، وقدم المنتخب أداءًا لافتًا أمام الجزائر في لقاء تسيدت مصر مجرياته بالاستحواذ وتهديد مرمى محاربي الصحراء بأكثر من فرصة محققة، حتى التقدم المستحق في شوط اللقاء الثاني عبر رأسية حمدي فتحي رغم النقص العددي لمصر في اللقاء بطرد الظهير محمد هاني.

كما شهد لقاء الجزائر تألق محمد الشناوي حارس مرمى مصر بتصديه بعض الكرات الخطرة من منتخب الجزائر خاصة في شوط اللقاء الثاني، قبل أن يعادل محاربو الصحراء النتيجة في الدقائق الأخيرة للقاء بعد هفوة دفاعية مصرية ومباغتة الشناوي بكرة رأسية.



- سقوط المنتخب السعودي بثلاثية .. وفي مفاجأة على صعيد النتيجة ، تعرض منتخب السعودية الذي سبق وأن تغلب على الأرجنتين بطل العالم في أولى مواجهاته بالنسخة الماضية للمونديال، للخسارة أمام مالي بثلاثية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أمس بالبرتغال، في لقاء افتقد فيه الأخضر الظهور الفني الجيد.



- خسارة المنتخب السعودي للمواجهة، حملت رقمًا سلبيًا لكتيبة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بعدم تمكن السعودية من تحقيق أي انتصار تحت قيادته حيث لعب منتخب السعودية تحت قيادة مانشيني أربع مواجهات وخسر ثلاثة بينما تعادل في مباراة وحيدة.



- وفي مشهد غير مألوف جاء في مواجهة السعودية ومالي، اتهم أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب القارة السمراء ، حكم المواجهة بتلقي رشاوي مقابل مجاملة السعودية في اللقاء في إشارة غير لائقة عقب تسجيل المنتخب العربي هدف تقليص الفارق في اللقاء عبر سالم الدوسري، مطالبًا بوجود مخالفة التسلل.



- تفوق سنغالي .. وفي مواجهة ودية أقيمت بمدينة لنس الفرنسية ، تمكن أسود التيرانجا من تحقيق انتصارًا بهدف نظيف على الكاميرون عبر ساديو ماني من ركلة جزاء، في مواجهة اعتبرت بروفة نهائية أخيرة بين المنتخبين وجهًا لوجه قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقبلة في كوت ديفوار.

وتصادف وجود المنتخبين سويًا بالمجموعة الثالثة إلى جوار غينيا وجامبيا.



- تعثر منافس مصر .. وخلال الساعات الأخيرة ، تعرض المنتخب الغاني للخسارة وديًا أمام أمريكا برباعية دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير.

ويعد منتخب غانا هو المنافس الأقوى للمنتخب الوطني في دور المجموعات، حيث يقع منتخب غانا رفقة مصر وموزمبيق وكاب فيردي في المجموعة الثانية من أمم إفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.



- وفي مواجهة أخرى شهدت وجود منافس آخر للمنتخب الوطني، تعرض المنتخب الموزمبيقي للخسارة بثلاثية لهدفين أمام نيجيريا، خلال اللقاء الذي أقيم الساعات الأخيرة بالبرتغال وديًا.

والمواجهة الأخرى أيضًا لمنافس مصر بالمجموعة الرأس الأخضر وجزر القمر وانتهت وديًا بتفوق الأخير بثنائية لهدف، الرأس الأخضر يعد منافس مصر في مجموعة كأس الأمم الإفريقية التي تقام يناير المقبل بدولة كوت ديفوار وتعد هذه الهزيمة للرأس الأخضر "كاب فيردي" هي الثانية في التوقف الدولي لشهر أكتوبر بعد الخسارة الأخيرة من الجزائر بخماسية.



- تعادل الأفيال أمام رابع العالم ومواجهة اتسمت بالندية .. وفي بروفة أفريقية قوية قبل انطلاق بطولة الأمم، حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة كوت ديفوار مستضيف النسخة المقبلة من البطولة القارية ونظيره المغربي رابع مونديال العالم في نسخة قطر الأخيرة.



- تذبذب نتائج منتخب ألمانيا .. واستمرارًا لحالة التخبط التي يعاني منها منتخب ألمانيا مستضيف النسخة المقبلة من بطولة أمم أوروبا 2024، وقع منتخب الماكينات في فخ التعادل الإيجابي بثنائية لكل منتخب أمام المكسيك.

وخاض المنتخب الألماني مباراته الثانية أمام المكسيك في معسكره الأمريكي، بعد فوزه على الولايات المتحدة 3-1 يوم السبت، وهو الانتصار الأول للمدرب يوليان ناجلسمان في قيادة الماكينات، بعد تعيينه خلفا لهانز فليك، الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي إثر خسارة قاسية أمام اليابان برباعية لهدف وديًا.



- تونس وخسارتها الودية الثانية على التوالي .. وتعرض منتخب تونس للخسارة مجددًا في ثاني تجاربه بمعسكر أكتوبر الدولي، أمام اليابان بثنائية دون رد، بعد أن تلقى خسارة ثقيلة يوم الجمعة الماضي أمام كوريا الجنوبية برباعية نظيفة.