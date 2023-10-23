الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المضاد الحيوي أبرزها .. تحذيرات من ممارسات خطرة بالتزامن مع اقتراب الشتاء

بوابة الوفد الإلكترونية

بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.. يقوم العديد من المواطنين بارتكاب العديد من الممارسات الضارة والخاطئة التي  من شأنها تعريض حياتهم للخطر وخاصة للوقاية من نزلات البرد المحتملة والتي تكثر بشدة خلال هذا الفصل.

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لذا وجهت وزارة الصحة والسكان العديد من الرسائل للمواطنين سواء للتعامل مع نزلات البرد أو للوقاية منها تجنبًا لتعريض الجهاز التنفسي للعديد من المخاطر المحتملة جراء تلك الممارسات.

ممارسات خاطئة للتعامل مع نزلات البرد

في هذا السياق وجهت وزارة الصحة والسكان العديد من الرسائل للمواطنين، بشأن تناول الأدوية، أبرزها أن لا يتوقف المريض عن تناول الدواء بمجرد الشعور بالتحسن، وعلى المواطنين ضرورة استكمال الجرعات حسب وصف الطبيب للوقاية من الإصابة بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

كما تأتي أبرز تلك الممارسات الشائعة الخاطئة الخاطئة في تناول المضادات الحيوية بكثرة للتعامل مع نزلات البرد، فتحذر الصحة، بأنه يكثر أعداد مصابي الفيروسات التنفسية نظرا للتقلبات الجوية التى تحدث بين فصلي الصيف والشتاء، مشيرا الى أن نزلات البرد والمضادات الحيوية لا تعالج بالمضادات الحيوية وإنما تحتاج إلى الراحة الكاملة وشرب السوائل ومجموعة من الأدوية يصفها الطبيب فقط.

كما طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بتوافر كل الأدوية والمستلزمات استعدادا لفصل الشتاء، مشيرا إلى أن في حال شعور أي مواطن بأي أعراض يجب الذهاب إلى المستشفيات والحصول على الرعاية الطبية اللازمة على أكمل وجه.

وعن صحة الجهاز المناعي نبهت "الصحة على ضرورة "تلقي اللقاحات للتحصين ضد العدوى و تجنب التدخين لأنه يتسبب في ضعف الخلايا المناعية".

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