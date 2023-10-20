استعدي لبرد الشتاء وحضري مشروب هوت شوكليت المفضل للجميع

يقترب فصل الشتاء ويلاحظ البعض إنخفاض في درجات الحرارة ليلًا، مما يجعلهم يشتاقون لمشروبات الشتاء الدافئة واللذيذة، ومن أبرز المشروبات التي لا يقاومها أحد في فصل الشتاء هو الهوت شوكليت، لذلك نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

هوت شوكليت

طريقة تحضير مشروب هوت شوكليت

المقادير

- الكاكاو : 5 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- خلاصة اللوز : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : كوب

- حليب مكثف محلى : كوب

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

طريقة التحضير

ضعي كمية الماء، والكاكاو، والسكر، والحليب المكثف، وخلاصة اللوز، والفانيليا، والقرفة، في قدر على النار.

حركي المكونات واتركيها حتى الغليان.

صُبي الهوت تشوكليت في أكواب التقديم وقدميه ساخناً.