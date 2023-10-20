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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

استعدي لبرد الشتاء وحضري مشروب هوت شوكليت المفضل للجميع

هوت شوكليت
هوت شوكليت

يقترب فصل الشتاء ويلاحظ البعض إنخفاض في درجات الحرارة ليلًا، مما يجعلهم يشتاقون لمشروبات الشتاء الدافئة واللذيذة، ومن أبرز المشروبات التي لا يقاومها أحد في فصل الشتاء هو الهوت شوكليت، لذلك نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

 

هوت شوكليت

طريقة تحضير مشروب هوت شوكليت

المقادير

- الكاكاو : 5 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- خلاصة اللوز : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : كوب

- حليب مكثف محلى : كوب

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

 

طريقة التحضير

ضعي كمية الماء، والكاكاو، والسكر، والحليب المكثف، وخلاصة اللوز، والفانيليا، والقرفة، في قدر على النار.

حركي المكونات واتركيها حتى الغليان.

صُبي الهوت تشوكليت في أكواب التقديم وقدميه ساخناً.

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