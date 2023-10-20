تغيير العادات الغذائية في الشتاء يؤدي إلى زيادة الوزن

في الشتاء، يبدأ الكثير من الناس في تناول المزيد من الأطعمة الدهنية ذات السعرات الحرارية العالية.

أشار خبير تغذية ميخائيل جينزبرج، معروف إلى أنه في برد الشتاء يزداد خطر زيادة الوزن - وهذا يرجع إلى حد كبير إلى التغيير المستمر في عادات الأكل وعلى وجه الخصوص، يتناول الناس المزيد من الأطعمة الدهنية.

وكثير من الناس يأكلون المزيد من الأطعمة الدهنية في الطقس البارد لأنها تولد الحرارة ولكن هذه أيضًا سعرات حرارية إضافية، مما قد يؤدي إلى تفاقم السمنة.

وأشار الأخصائي إلى ضرورة التحكم في كمية الدهون المستهلكة يوميا. الدهون المشبعة (الحيوانية) في المقام الأول والدهون المتحولة والدهون ضرورية لأداء وظائف الجسم بشكل طبيعي، ولكن يجب الحصول عليها من مصادر صحية - الأطعمة الطبيعية والمعالجة بشكل طفيف.

تغيير آخر في النظام الغذائي في الشتاء هو زيادة استهلاك السوائل الساخنة - المشروبات والمرق، وبدأ الناس في استخدامها في كثير من الأحيان للتدفئة، الأمر الذي يشكل أيضًا خطرًا معينًا في فصل الشتاء، وخاصة في الظروف الباردة، قد تنخفض الحساسية للمشروبات الساخنة والأطعمة - فهي لا تبدو حارقة كما في الصيف. ونتيجة لذلك، يتم ابتلاع السوائل الساخنة أو الطعام عندما لا يكون باردًا بدرجة كافية - وهذا غير آمن للغشاء المخاطي للجهاز الهضمي.

وشدد ميخائيل جينزبرج على أن المشروبات الساخنة جدًا يمكن أن تسبب حروقًا في المريء وتجويف الفم.