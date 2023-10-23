أهلي 2005 ضيفًا على فاركو بدوري الجمهورية

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ مساء اليوم الاثنين خارج ملعبه نظيره فاركو خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بالإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.





ويخوض فريق الأهلي ٢٠٠٥ مواجهة اليوم ، ممتلكًا ١٥ نقطة في رصيده بعد أن حقق الفوز خلال ٥ مباريات والخسارة في مباراتين، حيث فاز على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود ٣ - صفر، وخسر أمام زد ٢ - ٣، وفاز على أسيوط ٣ - ١، وعلى دجلة ٢ - ١.

وتمكن الأحمر من تسجيل ٢٢ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.

أهلي 2007 ..

وعلى صعيد فريق الأهلي مواليد عام 2007 ، يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأحمر ، مساء اليوم الاثنين أيضًا نظيره البنك الأهلي، خلال المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.

ويلعب فريق الأهلي ٢٠٠٧ المواجهة ، ممتلكًا ١٩ نقطة في رصيده، بعدما حقق نتيجة الفوز خلال ٦ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر بركلات الترجيح.



ومنذ بدء فعاليات مسابقة دوري الجمهورية، حقق فريق الأهلي ٢٠٠٧ نتيجة الفوز على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر.